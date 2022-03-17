Esenyurt'ta kargo çalışanı müşteriyi bıçakladı - Son Dakika
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Esenyurt'ta kargo çalışanı müşteriyi bıçakladı

17.03.2022 11:50
Esenyurt'ta kargo çalışanı müşteriyi bıçakladı

ESENYURT'ta 3 kargo çalışanı iddiaya göre ödeme konusunda anlaşamadıkları Kazım Ünal adlı müşteriyi bıçakladı.

ESENYURT'ta 3 kargo çalışanı iddiaya göre ödeme konusunda anlaşamadıkları Kazım Ünal adlı müşteriyi bıçakladı. Ünal, ağır yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 15.30 sıralarında Çınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Kazım Ünal isimli kişi, evine gelen kargocuya getirdiği ürünün kargo ücretini 'karşı ödemeli' olduğu gerekçesiyle vermeyeceğini söyledi. Kargo çalışanı ile Kazım Ünal arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra apartmandan ayrılan kargo çalışanı arkadaşlarını da alarak tartıştığı Kazım Ünal'ın yanına geri geldi. Kargo çalışanı ve arkadaşları Kazım Ünal'a saldırdı. Kaçarak bir markete sığınan Ünal, sopalarla dövüldükten sonra bıçaklandı. Ağır yaralanan Ünal, hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili M.A., S.A. ve H.G isimli üç saldırganı gözaltına aldı.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavga anı ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, markete sığınan Ünal'ın, birkaç kişi tarafından sopalarla dövüldüğü ardından da bıçaklandığı görülüyor.


Esenyurt'ta kargo çalışanı müşteriyi bıçakladı
Esenyurt'ta kargo çalışanı müşteriyi bıçakladı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta kargo çalışanı müşteriyi bıçakladı - Son Dakika


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