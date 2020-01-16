Esenyurt'ta kargo işçisinden örnek davranış - Son Dakika
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Esenyurt'ta kargo işçisinden örnek davranış

6 saat önce

Esenyurt'ta asgari ücretle bir kargo firmasında çalışan işçi Habip Aslan, para çekmek için gittiği bankamatikte bulduğu bin 500 lirayı sahibinin bulunması için polise teslim etti.

Esenyurt'ta kargo işçisinden örnek davranış, System.String[]

Esenyurt'ta asgari ücretle bir kargo firmasında çalışan işçi Habip Aslan, para çekmek için gittiği bankamatikte bulduğu bin 500 lirayı sahibinin bulunması için polise teslim etti. Aslan'ın, bu davranışı takdir topladı.

Esenyurt Meydanı'nda bulunan bir bankamatiğe gelen bir kargo firmasında asgari ücretle çalışan 51 yaşında iki çocuk babası Habip Aslan, kartını bankamatiğe yaklaştırdığı esnada para çekme ünitesinin üzerinde bir miktar para olduğunu gördü. Parayı sayan Aslan, daha sonra parayı alarak işe gitti. Habip Aslan, iş çıkışı 155 polis hattını arayarak, durumu bildirdi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri parayla birlikte Aslan'ı polis merkezine götürdü. Burada olayın nasıl olduğuna dair ifade veren Aslan, tutanakla birlikte bin 500 TL tutarındaki parayı, sahibinin bulunması için polise teslim etti.

Polis merkezi çıkışı İhlas Haber Ajansı(İHA) muhabirinin sorularını cevaplayan Aslan, ATM'den para çekmeye gittiğinde kartı takmadan para bulduğunu ifade ederek, "Orada yakında bulunan çevik kuvvet noktasına gittim onlarda beni 155'e yönlendirdi. Sonra bende 155'i aradım geldiler polis merkezine gelerek parayı teslime etti. Kargo firmasında çalışıyorum. Parayı almak hiç aklıma gelmedi geçim şartları zor. Adamın borcu mu vardı hastası mı vardı o vicdanıma uymadı. Zaten bu parayı alsam daha fazlası benden çıkardı. O yüzden hiç düşünmedim" dedi.

(Murat Delice/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:31 Kaynak: İHA
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