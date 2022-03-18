Esenyurt'ta karla kaplı yolda sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta karla kaplı yolda sürücüler zor anlar yaşadı

18.03.2022 21:11

İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hasarlı trafik kazalarına yol açtı.

İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hasarlı trafik kazalarına yol açtı.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve gün içinde bazı ilçelerde aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bazı ilçelerde yoğun şekilde devam eden kar yağışı beyaz örtü oluştururken, bazı bölgelerde de ara ara yerini güneşe bırakıyor.

Kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde trafikte aksamalar yaşanırken, bazı noktalarda maddi hasarlı kazaları meydana geldi.

Göktürk'te kar yağışı nedeniyle bazı yolları yoğun kar tuttu, Beylikdüzü'nde kar yağışı zaman zaman tipiye döndü. Şişli'de E-5 kara yolu yağış nedeniyle yer yer karla kaplandı. Başakşehir, Arnavutköy gibi bazı ilçelerde de araçlar ilerlemekte zorlandı.

Önlem almadan çatıda biriken karları temizledi

Sancaktepe Akpınar Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısına çıkan bir kişinin önlem almadan biriken karları kürek yardımıyla temizlemeye çalıştığı görüldü.

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde karla kaplanan yolda kayan bir tır yana yattı.

Florya Sahilyolu'nda kar yağışı yüzünden kayarak yolun kenarındaki direğe çarpan araçta maddi hasar oluştu.

Bağcılar İSTOÇ civarında 2 aracın karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Yağışın yoğun olduğu Anadolu Yakası'ndaki Pendik, Ataşehir ve Sultanbeyli ilçeleri ile Avrupa Yakası'ndaki Yenibosna, Bağcılar gibi ilçelerde de yollar, binaların çatıları, arabaların üstü beyaza büründü.

Esenyurt'ta karla kaplı yolda sürücüler zor anlar yaşadı
Esenyurt'ta karla kaplı yolda sürücüler zor anlar yaşadı
Esenyurt'ta karla kaplı yolda sürücüler zor anlar yaşadı

YORUMLAR
500
İSTANBUL'DA KAR ETKİSİNİ GÖSTERİYOR İSTANBUL'DA KAR ETKİSİNİ GÖSTERİYOR İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi

İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta karla kaplı yolda sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
21:15 Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıyor! Ekonomik nedenler devreye girdi
21:07 Uzman Çavuşun doktor tarafından şiddete maruz kaldığı anlar ortaya çıktı
20:37 Müzakere görüşmesi için Rusya'dan şart: Mutabakat metninin imzalanması gerekli
20:11 A Milli Takım kadrosuna Fenerbahçelilerden tepki! Teknik Direktör Kuntz eleştiri oklarının hedefi oldu
20:05 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi
19:43 Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
19:36 Çene ve yüz nakli olan Recep Sert, uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Tutuklama kararı çıktı
19:08 Kuntz, genç yeteneklere şans verdi! A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu netleşti
18:59 İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosunda sürpriz isimler yer aldı! Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli ise kadroda yok
18:53 İstanbul Valisi yarın için uyardı: Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 21:26:07. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta karla kaplı yolda sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement