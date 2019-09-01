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Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçen kadına otomobilin çarptığı anlar kamerada

11 saat önce

İstanbul Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçen kadına otomobilin çarptığı anlar kamerada, System.String[]

İstanbul Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kazada kadın ağır yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşlar ambulans yerine itfaiyeyi aramasından dolayı itfaiye ekipleri de olay yerine geldi.


Olay, geçtiğimiz 30 Ağustos Cuma Günü Esenyurt Hacı Bayram Veli Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 75 yaşındaki Necife T., yolda seyir halinde olan aracın yavaşlayacağını düşündü. Bu sırada bir anda önüne çıkan kadını gören araç sürücüsü frene bastı ancak duramadı. Aracın kendisine vurmasıyla kadın metrelerce savruldu.


Ambulans yerine itfaiyeyi aradılar


Kazayı gören vatandaşlar paniğe kapılarak bir anda ambulans yerine itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye gelince çevredeki bazı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yanlış anlaşılmanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına müdahalede bulundu. Yapılan müdahalenin ardından Necife T., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

İstanbul, Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:48 Kaynak: İHA
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