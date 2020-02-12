ESENYURT'TA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN EVLİ ÇİFT CANINDAN OLDU (1) - Son Dakika

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ESENYURT'TA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN EVLİ ÇİFT CANINDAN OLDU (1)
6 saat önce
Esenyurt Haramidere Bağlantı yolunda yaya geçidi bulunmayan noktada yolun karşısına geçmek isteyen evli çifte otomobil çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:23 Kaynak: DHA
Esenyurt Haramidere Bağlantı yolunda yaya geçidi bulunmayan noktada yolun karşısına geçmek isteyen evli çifte otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın ve erkek kaldırıldıkları hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Araçtan görüntü
-Sürücünün ağlaması
- İstanbul
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