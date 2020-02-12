Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçmek isteyen evli çift canından oldu - Son Dakika

Esenyurt Haramidere Bağlantı yolunda yaya geçidi bulunmayan noktada yolun karşısına geçmek isteyen evli çifte otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın ve erkek kaldırıldıkları hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.