ESENYURT'TA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN EVLİ ÇİFT CANINDAN OLDU (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN EVLİ ÇİFT CANINDAN OLDU (1) - Son Dakika

ESENYURT'TA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN EVLİ ÇİFT CANINDAN OLDU (1)

6 saat önce

Esenyurt Haramidere Bağlantı yolunda yaya geçidi bulunmayan noktada yolun karşısına geçmek isteyen evli çifte otomobil çarptı.

ESENYURT'TA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN EVLİ ÇİFT CANINDAN OLDU (1), System.String[]

Esenyurt Haramidere Bağlantı yolunda yaya geçidi bulunmayan noktada yolun karşısına geçmek isteyen evli çifte otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın ve erkek kaldırıldıkları hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

- Korkmazistanbul

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:05 Kaynak: DHA
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