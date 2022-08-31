ESENYURT'TA ÇOCUKLARINI GÖRMEYE GELEN ESKİ EŞE SATIRLA TEHDİT - Son Dakika
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ESENYURT'TA ÇOCUKLARINI GÖRMEYE GELEN ESKİ EŞE SATIRLA TEHDİT

31.08.2022 11:08

ESENYURT'ta, kasapta çalışan bir kişi, çocuklarını görmek için gelen eski karısı ve yanındaki arkadaşının üzerine satırla yürüdü.

ESENYURT'ta, kasapta çalışan bir kişi, çocuklarını görmek için gelen eski karısı ve yanındaki arkadaşının üzerine satırla yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta Esenyurt Yenikent Mahallesinde bulunan kasapta meydana geldi. İddiaya göre, 4 yıl önce eşinden boşanan Y.T., arkadaşıyla beraber çocuklarını görmek için eski kocasının çalıştığı kasap dükkanına geldi. Ayda iki kez görüş hakkı olan kadın, eski eşine "Çocuklarımı görmek istiyorum" dedi. Bunun üzerine tartışma başladı. Elindeki satırla Y.T.'nin üzerine yürüyen eski eş, tehdit ve küfürler savurmaya başlarken, kadının yanında bulunan arkadaşını da tehdit etti. Elinde satırla üzerine yürüdüğü 2 kadını dükkandan çıkaran kasap, tehdit ve küfürlerine devam etti. Çocuklarını göremeyen Y.T. dükkandan ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


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Kaynak: DHA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA ÇOCUKLARINI GÖRMEYE GELEN ESKİ EŞE SATIRLA TEHDİT - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA ÇOCUKLARINI GÖRMEYE GELEN ESKİ EŞE SATIRLA TEHDİT - Son Dakika
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