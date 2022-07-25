Esenyurt'ta kasklı saldırganların kurşun yağdırdığı kadın yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
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Esenyurt'ta kasklı saldırganların kurşun yağdırdığı kadın yaşam savaşı veriyor

25.07.2022 10:01
Esenyurt'ta kasklı saldırganların kurşun yağdırdığı kadın yaşam savaşı veriyor

İstanbul Esenyurt'ta oturduğu sitenin önünde otomobilden inen kadına kasklı oldukları iddia edilen saldırganlar kurşun yağdırdı. Sokakta yürüyen bir vatandaş da kurşunların hedefi oldu. Kadının ağır yaralandığı olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi Sivas Kongre Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin önünde otomobilden inen Mine C., oturduğu sitenin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kasklı oldukları iddia edilen saldırganlar otomobilden iner inmez Mine C.'ye 4 el ateş etti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kurşunlardan biri Mine C.'nin kafasına gelirken bir kurşun ise sokaktan geçen vatandaşa isabet etti. Ağır yaralanan Mine C., çevrede bulunanlar tarafından özel bir otomobille Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY YERİNDE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde 4 adet kovan bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışma sırasında, olayla bağlantısı olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Bir kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı Bir kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı İstanbul'daki silahlı kavgada iki kişi yaralandı İstanbul'daki silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Esenyurt, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta kasklı saldırganların kurşun yağdırdığı kadın yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta kasklı saldırganların kurşun yağdırdığı kadın yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
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