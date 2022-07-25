Esenyurt'ta kasklı saldırganların kurşun yağdırdığı kadın yaşam savaşı veriyor

İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi Sivas Kongre Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin önünde otomobilden inen Mine C., oturduğu sitenin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kasklı oldukları iddia edilen saldırganlar otomobilden iner inmez Mine C.'ye 4 el ateş etti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kurşunlardan biri Mine C.'nin kafasına gelirken bir kurşun ise sokaktan geçen vatandaşa isabet etti. Ağır yaralanan Mine C., çevrede bulunanlar tarafından özel bir otomobille Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY YERİNDE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde 4 adet kovan bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışma sırasında, olayla bağlantısı olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.