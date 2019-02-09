Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Kavga: 4 Kişi Yaralandı, Polis Müdahale Etti (1)

Esenyurt'ta Kavga: 4 Kişi Yaralandı, Polis Müdahale Etti (1)

18 dakika önce

ESENYURT'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta Kavga: 4 Kişi Yaralandı, Polis Müdahale Etti (1), System.String[]
ESENYURT'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. 

Bağlarçeşme Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında Suriye uyruklu bir grup ile mahalleli arasında gürültü sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında çevrede bulunan bazı araçlar ve dükkanlar zarar gördü. Bu sırada vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çevik Kuvvet polisleri olay yerine sevk edilerek, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Polis olayla ilgili olarak Suriye uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına alarak Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne sevk etti. Polisin çevrede aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:56 Kaynak: DHA

Suriye, Polis, kavga, Esenyurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'te Polis Otosu Ağaca Çarptı: 1 Şehit, 1 Yaralı 6 Sapık, Babasının Gözü Önünde Genç Kıza Cinsel İstismarda Bulundu

Meteoroloji'den Vatandaşlara Kritik Uyarı! Kar Geliyor Seyyar Satıcı Kadın, Kendisini Taciz Ettiğini İddia Ettiği Minibüs Şoföründen Özür Diledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 00:14:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Kavga: 4 Kişi Yaralandı, Polis Müdahale Etti (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]