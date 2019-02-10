Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Kavga: 4 Kişi Yaralandı, Polis Müdahale Etti (2)

Esenyurt'ta Kavga: 4 Kişi Yaralandı, Polis Müdahale Etti (2)

12 dakika önce

Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR- Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta Kavga: 4 Kişi Yaralandı, Polis Müdahale Etti (2), System.String[]
Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR- Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olaylara polis müdahale etti.

Olay, Esenyurt Merkez Mahallesi Bağlarçeşme Caddesi'nde bulunan Osmanlı Parkı'nda saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu bir aile park yanında düğün yaptıkları sırada mahallede yaşayanlarla aralarında gürültü sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Bu sırada mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kavga sırasında çevrede bulunan bazı araç ve dükkanlar zarar gördü. Kavgada 4 kişi, Suriye uyruklu kişiler tarafından bıçaklandı. Yaralılar, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahalledeki olayların daha da büyümemesi için çevik kuvvet ve özel harekat polisleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri yaşanan kavgaya karıştığı tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin mahalledeki geniş çaplı güvenlik önlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:09 Kaynak: DHA

Suriye, kavga, Polis, Esenyurt, 3. Sayfa
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