Esenyurt'ta kavga: Çatı katından düşen kişi yaralandı - Son Dakika

ESENYURT'ta Nijeryalılar arasında çıkan tartışmada bir kişi çatı katından düşerek yaralandı.

Olay Esenyurt İstiklal Mahallesi, Sera Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi.

Nİjeryalı olduğu belirtilen grup arasında kavga çıktı. Bu sırada kavga edenlerden biri çatı katından düştü. Yaralanan kişi için olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılarak hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.