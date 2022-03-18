Esenyurt'ta kayan araç yayalara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta kayan araç yayalara çarptı: 2 yaralı

18.03.2022 23:43

Esenyurt'ta kayan araç yayalara çarptı: 2 yaralı Yayalara çarpan araç çöp konteynırına çarparak durabildi Esenyurt'ta kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç 2 kişiye çarptı.

Esenyurt'ta kayan araç yayalara çarptı: 2 yaralı

Yayalara çarpan araç çöp konteynırına çarparak durabildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç 2 kişiye çarptı. Yayalara çarptıktan sonra kaymaya devam eden araç çöp konteynırına çarparak durdu.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan 34 MM 2984 plakalı araç, Hatun Ç. isimli yaşlı bir kadınla birlikte yabancı uyruklu bir kişiye çarparak kaymaya devam etti. Kayan araç sokak içerisinde çöp konteynırına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine ekip sevk edildi. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleri ise yaralı şahsı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Olayda yaralanan kadın ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

"Yerler buz pisti gibi, kışlık lastik yok"

Kar yağışından dolayı kontrolden çıkan aracın kaza yaptığını söyleyen Adem Özcan, "Araç yukarıda bir tane vatandaşa çarpıyor. Direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra yukarıdan aşağı gelirken çöp toplayan teyzeyi buraya sıkıştırıyor. Olay yerine geldiğimizde teyze kanlar içinde yerdeydi. Bu yokuştan zaten araç inmez. Yerler buz pisti gibi. Kışlık lastik yok. Yazlık lastikle buradan hiçbir şoför inemez" dedi.

Esenyurt'ta kayan araç yayalara çarptı: 2 yaralı
Esenyurt'ta kayan araç yayalara çarptı: 2 yaralı
Esenyurt'ta kayan araç yayalara çarptı: 2 yaralı
Esenyurt'ta kayan araç yayalara çarptı: 2 yaralı
Esenyurt'ta kayan araç yayalara çarptı: 2 yaralı
Esenyurt'ta kayan araç yayalara çarptı: 2 yaralı
Esenyurt'ta kayan araç yayalara çarptı: 2 yaralı
Esenyurt'ta kayan araç yayalara çarptı: 2 yaralı
Esenyurt'ta kayan araç yayalara çarptı: 2 yaralı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta kayan araç yayalara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta kayan araç yayalara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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