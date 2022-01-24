ESENYURT'ta, kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, kayarak kaldırıma çıktı. Minibüste yaşananlar, içindeki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, bugün sabah saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi'ndeki bir caddede yaşandı. Yokuş aşağı inen minibüs, kar yağışı nedeniyle buz tutan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Minibüs yaklaşık 20 metre kaydıktan sonra kaldırıma çarparak durabildi. Kimsenin yaralanmadığı kazada, yaşananlar aracın içindeki kadın tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ESENYURT'TA KAYAN MİNİBÜS İÇİNDE YAŞANAN KORKU DOLU ANLAR - Son Dakika