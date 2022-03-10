ESENYURT'TA KAYAN SERVİS ARAÇLARININ KAZA ANLARI KAMERADA - Son Dakika
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ESENYURT'TA KAYAN SERVİS ARAÇLARININ KAZA ANLARI KAMERADA

10.03.2022 11:36

Çok sayıda aracın kayarak kaza yaptığı yolda korku dolu anlar yaşandıErsan SANİSTANBUL,(DHA)- Esenyurt'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan servis minibüslerinin kazaları kameraya yansıdı.

Çok sayıda aracın kayarak kaza yaptığı yolda korku dolu anlar yaşandı

Ersan SANİSTANBUL,(DHA)- Esenyurt'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan servis minibüslerinin kazaları kameraya yansıdı.

Esenyurt Atatürk Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda servis araçları kaza yaptı. İki işçi servisi kayganlaşan yolda birbirine çarptı. Daha arkadan gelen içinde işçilerin bulıunduğu başka bir servis aracı da yolda kaymaya başladı. Minibüs önündeki minibüslere çarpıp dururken, bu sefer de minibüsler kaymaya başladı. Kayan minibüsler yoldaki başka araçlara çarpıp durabildi. Kazalarda yaralanan olmazken, yol trafiğe tamamen kapandı. Minibüslerin kayma ve çarpışma anları saniye saniye kameraya yansıdı. Minibüsler kayarken yoldaki bazı kişilerin araçları durdurmaya çalışmaları da görüntülere yansıdı. Olay yerine itfaiye ve polis ekiplerinin gelmesi bekleniyor.

ESENYURT'TA KAYAN SERVİS ARAÇLARININ KAZA ANLARI KAMERADA
ESENYURT'TA KAYAN SERVİS ARAÇLARININ KAZA ANLARI KAMERADA
ESENYURT'TA KAYAN SERVİS ARAÇLARININ KAZA ANLARI KAMERADA

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Esenyurt, Kaza, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA KAYAN SERVİS ARAÇLARININ KAZA ANLARI KAMERADA - Son Dakika
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