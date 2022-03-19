Esenyurt'ta kayganlaşan yolda kayan minibüs kamyonete çarptı - Son Dakika
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Esenyurt'ta kayganlaşan yolda kayan minibüs kamyonete çarptı

19.03.2022 14:03
Esenyurt'ta kayganlaşan yolda kayan minibüs kamyonete çarptı

Esenyurt'ta yoğun kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs şoförünün çarptığı kamyonet takla attı.

Esenyurt'ta yoğun kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs şoförünün çarptığı kamyonet takla attı.

Olay, saat 12.40 sıralarında TEM otoyolu Esenyurt bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yoğun kar yağışından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden 34E DR 257 plakalı minibüs şoförü, Doğan Araslı bulvarına bağlanmaya çalışan 34 DF 2258 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet takla attı. Kazada yaralanan olmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

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Kamyonet, Esenyurt, Minibüs, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta kayganlaşan yolda kayan minibüs kamyonete çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta kayganlaşan yolda kayan minibüs kamyonete çarptı - Son Dakika
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