Esenyurt'ta kazayla silahla vurulduğu iddia edilen genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Esenyurt'ta kazayla silahla vurulduğu iddia edilen genç hayatını kaybetti

20.09.2022 10:36

Esenyurt'ta kaza sonucu vurulduğu iddia edilen genç hayatını kaybetti, olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Esenyurt'ta kaza sonucu vurulduğu iddia edilen genç hayatını kaybetti, olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1518 Sokak'ta 18 Eylül'de yaşanan silahla yaralama ihbarı üzerine harekete geçti.

Göğsünden yaralanan M.K. (16) sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, evde bulunan R.A. (17), D.Ç. (18) ve M.Ç'yi (14) gözaltına aldı.

Ekiplerce evde yapılan incelemede olayda kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca bulundu.

Emniyetteki sorgularında şüphelilerin, R.A. ve maktulün, kardeş olan D.Ç. ve M.Ç'nin kaldığı eve geldiği, bir süre oturduktan sonra D.Ç'nin elinde olan silahın kaza sonucu ateşlendiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden D.Ç. tutuklandı, M.Ç. ve R.A. serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta kazayla silahla vurulduğu iddia edilen genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta kazayla silahla vurulduğu iddia edilen genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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