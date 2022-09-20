Emniyetteki sorgularında şüphelilerin, R.A. ve maktulün, kardeş olan D.Ç. ve M.Ç'nin kaldığı eve geldiği, bir süre oturduktan sonra D.Ç'nin elinde olan silahın kaza sonucu ateşlendiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Hisarcık, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta kazayla silahla vurulduğu iddia edilen genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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