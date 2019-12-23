ESENYURT'TA KAZA YAPAN ARAÇTA SIKIŞAN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA KAZA YAPAN ARAÇTA SIKIŞAN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika

ESENYURT'TA KAZA YAPAN ARAÇTA SIKIŞAN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

7 saat önce

Esenyurt'ta yola kontrolsüz bir şekilde çıktığı iddia edilen hafif ticari araç, cadde seyir halindeki 2 hafif ticari araca çarptı.

ESENYURT'TA KAZA YAPAN ARAÇTA SIKIŞAN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI, System.String[]

Esenyurt'ta yola kontrolsüz bir şekilde çıktığı iddia edilen hafif ticari araç, cadde seyir halindeki 2 hafif ticari araca çarptı. Kazada önde seyreden araç içinde sıkışan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Kıraç Mahallesi Gazi Caddesi saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre bir iş merkezinin otoparkından caddeye kontrolsüz bir şekilde çıkan 34 BH 6403 plakalı Hafif ticari araç, caddede seyir halindeki 2 hafif ticari araca çarptı. Öndeki ticari aracın ön sağ koltuğunda oturan Zülbiye Mutlu araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Zülbiye Mutlu, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulansa konuldu. Mutlu, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada başka yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya neden olduğu iddia edilen sürücü ifadesi alınması amacıyla polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kamyonette sıkışan kadın

- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Yaralı kadının ambulansa taşınması

-Kazaya karışan kamyonetler

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Esenyurt, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:29 Kaynak: DHA
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