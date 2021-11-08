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ESENYURT'TA KEBAPÇIDA USTANIN CEP TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZ SİPARİŞİNİ DE BIRAKMADI - Son Dakika

ESENYURT'TA KEBAPÇIDA USTANIN CEP TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZ SİPARİŞİNİ DE BIRAKMADI

08.11.2021 13:18

ESENYURT'ta, bir kişi girdiği kebapçıda siparişini hazırlayan kebap ustasının, cep telefonunu çaldı.

ESENYURT'ta, bir kişi girdiği kebapçıda siparişini hazırlayan kebap ustasının, cep telefonunu çaldı. Ardından da bir süre sonra siparişini alıp parasını ödeyerek dükkandan ayrıldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Kasım Cuma günü saat 16.30 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir kebapçıda yaşandı. Kebapçıya gelen bir kişi, sipariş verdikten sonra tezgahın başında beklemeye başladı. Kebapçı, siparişi hazırlamak için arkasını dönerek ocağa gitti. Bunu fırsat bilen müşteri tezgahın üzerindeki cep telefonunu alarak cebine koydu. Biraz daha bekledikten sonra siparişini alan ve parasını ödeyen şüpheli olay yerinden ayrıldı. İlerleyen dakikalarda cep telefonunun olmadığını fark eden çalışan, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde yaşanan hırsızlığı gören kebapçı, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ESENYURT'TA KEBAPÇIDA USTANIN CEP TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZ SİPARİŞİNİ DE BIRAKMADI
ESENYURT'TA KEBAPÇIDA USTANIN CEP TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZ SİPARİŞİNİ DE BIRAKMADI

Hırsızlık, Esenyurt, Kasım, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA KEBAPÇIDA USTANIN CEP TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZ SİPARİŞİNİ DE BIRAKMADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESENYURT'TA KEBAPÇIDA USTANIN CEP TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZ SİPARİŞİNİ DE BIRAKMADI - Son Dakika
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