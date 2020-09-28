Esenyurt'ta kediye bakayım derken canından oluyordu - Son Dakika

Esenyurt'ta kediye bakayım derken canından oluyordu

ESENYURT'ta park halindeki otomobilin altına giren kediye bakan çocuk, sokağa giren başka bir otomobilin altında kaldı.

Esenyurt'ta kediye bakayım derken canından oluyordu, System.String[]

ESENYURT'ta park halindeki otomobilin altına giren kediye bakan çocuk, sokağa giren başka bir otomobilin altında kaldı. Bacakları kırılan çocuğun yardımına çevredekiler koşarken o anlar kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta 3 Kasım 2019'da meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir çocuk park halindeki otomobilin altına giren kediye bakmak için eğildi. Kediyi göremeyen çocuk yerini değiştirdi. Bu sırada sokağa giren başka bir otomobil çocuğun üzerinden geçti. Otomobilin altında kalan çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Otomobilin altından çıkarılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Bacakları kırılan çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kediye bakmak için eğilen çocuğun üstünden otomobil geçiyor. Çevredekiler panikle olay yerine koşuyor. Çocuk, Otomobilin altından çıkarılıyor. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçıyor.


Esenyurt'ta kediye bakayım derken canından oluyordu
Esenyurt'ta kediye bakayım derken canından oluyordu
Esenyurt'ta kediye bakayım derken canından oluyordu

Esenyurt, Bakan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:12 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta kediye bakayım derken canından oluyordu - Son Dakika

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