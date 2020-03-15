Esenyurt'ta kendilerini 'Polis' olarak tanıtan gasp şüphelileri yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta kendilerini 'Polis' olarak tanıtan gasp şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Esenyurt'ta kendilerini 'Polis' olarak tanıtan gasp şüphelileri yakalandı

6 saat önce

ESENYURT'ta yasa dışı bahisten elde edildiği ileri sürülen yaklaşık 50 bin TL'yi taşıyan içinde iki kişinin bulunduğu otomobilin önünü kesen, kendilerini polis olarak tanıtarak bu kişilerin otomobilinde arama yapan silahlı 3 kişi polisin kovalamacasıyla yakalandı.

Esenyurt'ta kendilerini 'Polis' olarak tanıtan gasp şüphelileri yakalandı, System.String[]

ESENYURT'ta yasa dışı bahisten elde edildiği ileri sürülen yaklaşık 50 bin TL'yi taşıyan içinde iki kişinin bulunduğu otomobilin önünü kesen, kendilerini polis olarak tanıtarak bu kişilerin otomobilinde arama yapan silahlı 3 kişi  polisin kovalamacasıyla yakalandı.

Esenyurt'taki bir AVM'nin yakınında Çarşamba günü saat 01.30 sıralarında silah sesi duyulması üzerine,  olay  yerine  İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Aralarında mahalle  bekçilerinin de bulunduğu ekipler, sokak içerisinde 2 aracın yanında 5 kişinin olduğunu belirledi. H.B., F.T. ile  R.B.D.'nin diz çöktürdükleri M.B.A. ve E.K.'nin başlarına 2 tabanca doğrulttuğunu gören görevliler, "Polis" diye yüksek sesle bağırınca, ayaktaki 3 kişi farklı yönlere koşarak kaçmaya başladı. Polis ve bekçiler, kısa süren kovalamaca sonunda 3 şüpheliyi 2 tabanca ile yakaladı.

M.B.A. ve E.K'nin ilk ifadelerinde yasa dışı bahis paralarını transfer ettiklerini, adını 'Serkan' olarak bildikleri bir kişiye araçla getirdikleri 47 bin 790 TL'yi parayı teslim  edecekleri sırada, önlerinin kendilerini  polis olarak tanıtan kişilerce kesildiğini söyledikleri öğrenildi. 5 kişi gözaltına alınarak, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edildi, paralara el konuldu.  'Gasp' iddiasından gözaltına alınan H.B. F.T. ve R.B.D. hazırlanan dosya ile adliyeye sevk edilirken,  nöbetçi mahkemece tutuksuz olarak yargılanmalarına karar verildi.

M.B.A. ve E.K., emniyette kabahatler kanununa göre işlem yapılarak, serbest bırakıldı.


Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:26 Kaynak: DHA
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