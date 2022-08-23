Esenyurt'ta yolun ortasında durup araçların önünü kesen kadın, polis aracına saldırdı - Son Dakika
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Esenyurt'ta yolun ortasında durup araçların önünü kesen kadın, polis aracına saldırdı

23.08.2022 10:28

Esenyurt'ta bir kadın, yoldan geçen araçların önünü keserek üstlerine yattı. O esnada yoldan geçen polis aracına da saldıran kadına polis memurlarının hiçbir işlem uygulamaması dikkat çekti.

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olay görenleri bir hayli şaşırttı. Kendinde olmadığı iddia edilen kadın seyir halindeki araçları umursamadan kendini her arabanın önünü attı. Kadının bu halleri çevredekilerin dikkatini çekti.

POLİSLER TEPKİ GÖSTERMEDİ

Arada bir "Anne anne" diye bağıran kadın, o sırada tam yoldan geçen polis aracına da saldırdı. Polisler kadının kendinde olmadığını anlayınca müdahale etmeden olay yerinden uzaklaştı.

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta yolun ortasında durup araçların önünü kesen kadın, polis aracına saldırdı - Son Dakika
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