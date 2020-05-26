Esenyurt'ta kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika

Esenyurt'ta kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü olarak bulundu

İSTANBUL - Esenyurt'ta kendisinden uzun süre haber alınamayan bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşayan Murat Özyapıcı isimli vatandaştan uzun süre haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Özyapıcı'nın ikamet ettiği adrese akşam saatlerinde giderek inceleme yaptı. Özyapıcı evinde ölü olarak buldu. Durumu öğrenen acılı ailesi Özyapıcı'nın oturduğu evin önüne gelerek göz yaşı döktü. Polis ekiplerinin ise olay ile ilgili incelemesi sürüyor.