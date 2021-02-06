Esenyurt'ta kesilmek zorunda kalan ağaçların yerine yenileri dikildi - Son Dakika

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Esenyurt'ta kesilmek zorunda kalan ağaçların yerine yenileri dikildi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği ile mücadele kapsamında Esenkent Mahallesi'ndeki 33 ağacı imha etmek zorunda kalmıştı. Ekipler kesilen ağaçların yerine 33 ıhlamur ağacı dikti.

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği ile mücadele kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü tespit çalışmaları sonucunda, Esenkent Mahallesi'nde 33 ağacı kesmek zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz ayın 8'inde tespit ettiği ağaçları, diğer ağaçlara zarar vermesini önlemek amacıyla kesmek zorunda kalan Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, konukçu türleri barındırmayan 33 ıhlamur ağacını kesilen ağaçların yerine dikerek, alanın tekrar ağaçlandırılmasını sağladı.

Konukçu tür barındırmayan ağaçlar dikildi

Bitki dünyasının kanseri olarak bilinen ve İstanbul için ciddi bir tehdit oluşturan Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği, yayıldığı ağaçlara zarar vererek kurumasına sebep oluyor. Esenyurt Belediyesi, Tarım Bakanlığının önerisi ile konukçu tür barındırmayan ıhlamur ağaçlarını kesilen ağaçların yerine dikti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Suna Kahveci, "Zarar görmüş ağaçları imha ettikten sonra Tarım Bakanlığının tavsiye etmiş olduğu ıhlamur ağaçlarını dikip, Esenyurt Belediyesi olarak ilçemizi tekrar yeşillendirmeye, ağaçlandırmaya devam ediyoruz" dedi.