Esenyurt'ta kiracı ve ev sahipleri birbirine girdi, silahlar çekildi: İşte o görüntüler - Son Dakika
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Esenyurt'ta kiracı ve ev sahipleri birbirine girdi, silahlar çekildi: İşte o görüntüler

04.05.2022 12:29

Esenyurt'ta tekme tokat birbirine giren iki grubun kiracı ve ev sahipleri olduğu öğrenildi. Anlaşmazlığın kavgaya dönüştüğü tartışmada, silahların çekildiği de öne sürülürken, silah kullanma girişiminde bulunan kiracıların gözaltına alındığı öğrenildi.

Esenyurt'un Ardıçlı Mahallesi'nde dün anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar apartman önünde karşı karşıya geldiler. Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Oğlunun darbedildiğini gören kiracı baba Bedirhan H. iddiaya göre silahına sarıldı.

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YAŞANAN KAVGA ANBEAN KAMERADA

Çevredekilerin müdahalesiyle silah ateşlenmeden elinden alındı. Kavga araya girenler tarafından sonlandırılırken, olay yerine polis çağrıldı. Kiracılardan baba Bedirhan H. ve oğlu Tugay H. gözaltına alındı. Sokağın savaş alanına döndüğü kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta kiracı ve ev sahipleri birbirine girdi, silahlar çekildi: İşte o görüntüler - Son Dakika
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