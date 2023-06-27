Ev sahibi, parayı geç ödediği için tartıştığı kiracısını öldürdü - Son Dakika
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Ev sahibi, parayı geç ödediği için tartıştığı kiracısını öldürdü

27.06.2023 14:05

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde parayı geç verdiği için kiracısıyla kavga eden adam katil oldu. Kiracısını öldüren şahıs ekipler tarafından yakalanırken ifadesinde, kendisini korumak ve korkutmak amacıyla ateş ettiğini daha sonra kaçtığını belirtti.

İstanbul Esenyurt'ta babasının kiracısı Nijerya uyruklu Chima Paschal Anaekwu'yu tabancayla vurarak öldüren Abdullah E. polis tarafından yakalandı. Abdullah E., Nijeryalı kiracıyı babasıyla kira meselesi yüzünden tartıştığı sırada öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

EVDE ÖLÜ BULUNDU

Esenyurt'ta 20 Haziran saat 21.50 sıralarında meydana gelen olayda bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Nijerya uyruklu Chima Paschal Anaekwu (30) 'nun tabancayla öldürülmüş olarak buldu.

EV SAHİBİNİN OĞLU YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada polis, Chima Paschal Anaekwu'nun aynı binada oturan ev sahibi Ali E.(72) ile zaman zaman kira meselesi yüzünden tartıştığını belirledi. Görgü tanıklarının ifadesine göre Ali E.'nin oğlu Abdullah E.'nin olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis olaydan sonra kaçan Abdullah E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Esenyurt'ta Kiracısını Öldüren Şüpheli Yakalandı

KAVGA ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli, babasının kirayı geciktirdiği için tartıştığı Chima Paschal Anaekwu'yla olay günü karşılaştıklarını, aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Abdullah E. bu sırada kendisini korumak ve korkutmak amacıyla ateş ettiğini daha sonra kaçtığını anlattığı belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Paravan Hesap: Kurbanoldugum Yüce Rabim biran önce kıyameti koparsın Aminnnnn ??????. Cevap Yaz 25 7 Yayından Kaldır
  • Nermin Ayav: Kıyamet nedir. Senden birisi oldu yada sen oldun kıyamet ailen ve senin mahkemeyi çin kopmuştur kıyamet başka yoktur yoksa sen hala öldükten sonra dirilmeyi bekleyenlerdenmisin 5 25 Yayından Kaldır
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Esenyurt, Nijerya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ev sahibi, parayı geç ödediği için tartıştığı kiracısını öldürdü - Son Dakika


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