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ESENYURT'TA KIRMIZI IŞIĞA ALDIRMADAN ÇOCUĞU İLE YOLA İNEN KADINA OTOBÜS ÇARPTI - Son Dakika

ESENYURT'TA KIRMIZI IŞIĞA ALDIRMADAN ÇOCUĞU İLE YOLA İNEN KADINA OTOBÜS ÇARPTI

10.02.2022 10:07

ESENYURT'ta, kırmızı ışığa aldırmayan kadın çocuğu ile yolun karşısına geçmek çalışırken otobüs çarptı.

ESENYURT'ta, kırmızı ışığa aldırmayan kadın çocuğu ile yolun karşısına geçmek çalışırken otobüs çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen Salı akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın, kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen çocuğuyla beraber yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada sürücüsünün durumu fark etmediği otobüs, kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadın, hafif şekilde yaralanırken, çocuk şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ESENYURT'TA KIRMIZI IŞIĞA ALDIRMADAN ÇOCUĞU İLE YOLA İNEN KADINA OTOBÜS ÇARPTI
ESENYURT'TA KIRMIZI IŞIĞA ALDIRMADAN ÇOCUĞU İLE YOLA İNEN KADINA OTOBÜS ÇARPTI
ESENYURT'TA KIRMIZI IŞIĞA ALDIRMADAN ÇOCUĞU İLE YOLA İNEN KADINA OTOBÜS ÇARPTI

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Esenyurt, Salı, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA KIRMIZI IŞIĞA ALDIRMADAN ÇOCUĞU İLE YOLA İNEN KADINA OTOBÜS ÇARPTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESENYURT'TA KIRMIZI IŞIĞA ALDIRMADAN ÇOCUĞU İLE YOLA İNEN KADINA OTOBÜS ÇARPTI - Son Dakika
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