Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta kırmızı ışıkta bekleyen köpek şaşırttı
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Esenyurt'ta kırmızı ışıkta bekleyen köpek şaşırttı

2 saat önce

Esenyurt'ta kırmızı ışıkta bekleyen köpek şaşırttıİSTANBUL - Esenyurt'ta trafik ışıklarında bekleyen ve yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçen köpek, kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta kırmızı ışıkta bekleyen köpek şaşırttı
İSTANBUL - Esenyurt'ta trafik ışıklarında bekleyen ve yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçen köpek, kameralara yansıdı.
Esenyurt'ta akşam saatlerinde bir köpek trafik lambalarının bulunduğu yere gelerek yayalar için yeşil ışığın yanmasını bekledi. Bu durum ise vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonunu çıkartan vatandaş, o anları kaydederek sosyal medyadan paylaştı.
Görüntülerde trafik ışıklarına gelen köpek yayalar için yeşil ışığın yanmasını bekyior. Işığın kırmızıdan yeşile dönmesi ile araçlar duruyor ve köpek yolun karşısına geçiyor.
Esenyurt'ta kırmızı ışıkta bekleyen köpek şaşırttı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:02 Kaynak: İHA
Esenyurt, Genel
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