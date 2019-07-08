Esenyurt'ta kırmızı ışıkta bekleyen köpek şaşırttı
2 saat önce
Esenyurt'ta kırmızı ışıkta bekleyen köpek şaşırttıİSTANBUL - Esenyurt'ta trafik ışıklarında bekleyen ve yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçen köpek, kameralara yansıdı.
Esenyurt
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:02 Kaynak: İHA
'ta kırmızı ışıkta bekleyen köpek şaşırttı
İSTANBUL - Esenyurt'ta trafik ışıklarında bekleyen ve yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçen köpek, kameralara yansıdı.
Esenyurt'ta akşam saatlerinde bir köpek trafik lambalarının bulunduğu yere gelerek yayalar için yeşil ışığın yanmasını bekledi. Bu durum ise vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonunu çıkartan vatandaş, o anları kaydederek sosyal medyadan paylaştı.
Görüntülerde trafik ışıklarına gelen köpek yayalar için yeşil ışığın yanmasını bekyior. Işığın kırmızıdan yeşile dönmesi ile araçlar duruyor ve köpek yolun karşısına geçiyor.
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