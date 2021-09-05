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Esenyurt'ta kısırlaştırıldıktan sonra sokağa bırakıldığı için ölen köpek - Son Dakika

Esenyurt'ta kısırlaştırıldıktan sonra sokağa bırakıldığı için ölen köpek

05.09.2021 13:35
Esenyurt'ta kısırlaştırıldıktan sonra sokağa bırakıldığı için ölen köpek, System.String[]

AK Parti İstanbul İnsan Hakları Birim Başkanı Yıldız Konal Süslü, Esenyurt'ta kısırlaştırıldıktan hemen sonra sokağa bırakılan köpeğin yaşamını yitirmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

AK Parti İstanbul İnsan Hakları Birim Başkanı Yıldız Konal Süslü, Esenyurt'ta kısırlaştırıldıktan hemen sonra sokağa bırakılan köpeğin yaşamını yitirmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Süslü, partinin İl Başkanlığı önünde bir araya gelen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri ve hayvanseverler adına basın açıklamasını okudu.

Amaçlarının hayvanların hak ettiği yaşamı sonuna kadar sağlamak ve onları korumak olduğunu dile getiren Süslü, AK Parti olarak ihtiyaç duyulan her alanda Türkiye'nin her yerinde her konuda kurumlarla iş birliği içerisinde sorunları çözmeye çalıştıklarını ve tüm bunlara devam edeceklerini söyledi.

Bu bilinçle Esenyurt'ta ölen köpekle ilgili AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Hayvan Hakları Komisyonunun inceleme başlattığını belirten Süslü, Esenyurt Belediyesi'nin, 26 Ağustos'ta köpeği kısırlaştırılmak üzere teslim ettiği İBB'den işlemin tamamlanmasından bir gün sonra geri aldığını ancak 10 günlük bakım süresine bağlı kalmadan köpeği sokağa bıraktığını aktardı.

Süslü, daha sonra dikişleri atan ve iç organları dışarı çıkan köpeğin durumunun İBB ve Esenyurt Belediyesi'ne bildirildiğini, destek alınamaması üzerine hayvanseverlerin kendi imkanlarıyla tedavi ettirilmeye çalıştığı köpeğin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını dile getirdi.

Tepeören'de yüzlerce kedi ve köpek cesedinin çukura atıldığını ancak konuyla ilgili bir açıklama yapılmadığını dile getiren Süslü, şöyle devam etti:

"İttifak ortaklarının seçim diyeti ödemek uğruna on binlerce tecrübeli personelin haksız gerekçelerle işten atılıp yerlerine tecrübesiz, partizan kişilerin getirilmesinin mağduriyetini İstanbul'da yaşayan herkes ödediği gibi, bu masum canlılar da ödemektedir. Oysaki AK Parti, İstanbul'da dünyanın en büyük ve en modern hayvan bakımevlerini İBB bünyesinde inşa etmişti. Şimdi eşzamanlı olarak bütün ilçelerimizde hayvan hastaneleri ve hayvan dostu bakımevleri yapılmaktadır."

Süslü, "CHP'li İBB yönetimi neden bu işleri gizleme ihtiyacı hissediyor? Adaların atları, Tepeören bakımevindeki katliam, şimdi de Esenyurt'taki vahşet. Bu gidiş nereyedir? İhmalkarlıklarınız ve duyarsızlıklarınız daha kaç cana mal olacak diye sormak istiyoruz?" ifadelerini kullandı.

Süslü, "Acının adının, varlığının bir tarifi olamaz. Bizim yapmamız gereken bu canlara sahip çıkmak ve bu canların mağduriyetine sebep olan bütün bu unsurların ortaklarına da hesap sormaktır. Onlardan bir açıklama bekliyor ve hızlı bir şekilde bu konuyla ilgili sorunların İstanbul'da, Türkiye'de son bulmasını istiyor ve CHP yönetiminin 'Herkes için yaşanılabilir bir İstanbul' derken başta canlılar için, herkes için zulme dönen bu şehrin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz."

Basın açıklamasının ardından yerel hayvan koruma görevlisi olan Günay İbicioğlu ile hayvansever Hasan Korhasan da bu konuda sahada yaşanan sorunlara ilişkin bilgi verdi.

AK Parti, İstanbul, Esenyurt, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta kısırlaştırıldıktan sonra sokağa bırakıldığı için ölen köpek - Son Dakika


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