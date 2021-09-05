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ESENYURT'TA KISIRLAŞTIRILDIKTAN SONRA SOKAĞA BIRAKILDIĞI İÇİN ÖLEN KÖPEK - Son Dakika

ESENYURT'TA KISIRLAŞTIRILDIKTAN SONRA SOKAĞA BIRAKILDIĞI İÇİN ÖLEN KÖPEK

05.09.2021 13:56

ESENYURT Mehterçeşme Mahallesi'nde kısırlaştırıldıktan hemen sonra sokağa bırakılan köpeğin, dikişlerinin patlaması sonucu yaşamını yitirmesi hayvanseverlerinin büyük tepkisini topladı.

ESENYURT Mehterçeşme Mahallesi'nde kısırlaştırıldıktan hemen sonra sokağa bırakılan köpeğin, dikişlerinin patlaması sonucu yaşamını yitirmesi hayvanseverlerinin büyük tepkisini topladı. Tepkilerin ardından konuyla alakalı AK Parti İstanbul İnsan Hakları Birim Başkanı Yıldız Konal Süslü, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde basın açıklamasında bulundu. Düzenlenen basın açıklamasına hayvanseverler de 'Fındık' isimli, vücudunda 30 saçma bulunan ve kör olan bir köpeği yanlarında getirdi.

"CHP'Lİ İBB VE ESENYURT BELEDİYESİ'NİN CANLILARA BAKIŞ AÇISINI AÇIKÇA SORUYORUZ"

Esenyurt'ta iç organları dışarı çıkmış vaziyetteki ölen köpeğin görüntülerinin kamuoyuna yansımasıyla inceleme başlattıklarını söyleyen AK Parti İstanbul İnsan Hakları Birim Başkanı Yıldız Konal Süslü, "Yapılan incelemeler sonucunda ölüme terk edilen sokak köpeğinin yaşadıklarını kısaca özetlemek istiyorum. CHP'li Esenyurt Belediyesi 26 Ağustos'ta bahsi edilen sokak köpeğini kısırlaştırmak için İBB'ye teslim ediyor. İBB 27 Ağustos'ta hayvanın kısırlaştırma işlemini gerçekleştirip tekrar CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne veriyor. Ancak hayvanlarda en az 10 gün bakım süresine bağlı kalınması gerekirken hayvan maalesef sokağa bırakılıyor. İç organları iltihaplandığı, dikişleri attığı için hayvanın bütün organları dışarı çıkıyor. Hayvanseverlerin desteğiyle İBB ve Esenyurt Belediyesi'ne haber verildiği halde bir destek alınamayınca kendileri kendi imkanlarıyla özel bir veterinere götürerek tedavi ettirmeye çalışıyorlar. Ancak çok geç kalındığı için hayvan Beylikdüzü'nde ölmüş oluyor. Bu noktada hayvan severlerin inisiyatif alıp göstermiş olduğu gayretin CHP'li İBB ve Esenyurt Belediyesi'nde olmamasını, bu süreçteki canlılara bakış açısını biz açıkçası soruyoruz" diye konuştu.

"ADADAKİ ATLARIN AKIBETİ İLE İLGİLİ HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI"

Süslü konuşmasının devamında, " Tepeören'de yüzlerce kedi ve köpek cesedi çukurlara atıldı, üstleri örtülmedi. Adadaki atların akıbeti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. AK Parti İstanbul'da dünyanın en büyük modern hayvan bakım evlerini inşa etmişti. Şimdi eş zamanlı olarak bütün ilçelerimizde hayvan hastaneleri ve hayvan dostu bakım evleri yapılmaktadır. Ameliyatlarda kısırlaştırma, aşılamadan muayeneye kadar çok farklı branşta uzman veterinerlerin ve tecrübeli profesyonellerin marifetiyle sahipsiz sokak hayvanlarına en güzel şekilde hizmet verilirken bugün bütün canlılar için bir ızdırap olmuştur. CHP'li İBB yönetimi neden bu işleri gizleme ihtiyacı hissediyor. Adaların atları, Tepeören bakım evindeki katliam, şimdi de Esenyurt'taki vahşet. Bu gidiş nereyedir? İhmalkarlıklarınız ve duyarsızlıklarınız daha kaç cana mahal olacak diye sormak istiyoruz. Hayvan severlerin sesine kulak asmadınız, taleplerine cevap vermediğiniz gibi acılar içinde ölen hayvanların çığlığını da duymamazlıktan mı geleceksiniz ? " dedi.

"HAYVANLARI KISIRLAŞTIRIP ERTESİ GÜN SOKAĞA BIRAKIYORLAR"

Yerel hayvan koruma görevlisi olduğunu belirten ve 'Fındık' isimli köpeği ile düzenlenen basın açıklamasında konuşan Günay İbicioğlu, "Bu yaşanılan olay bizi gerçekten çok etkiledi, yani bir hayvanın organlarının dışarı çıkması gerçekten çok üzücü. Hayvanları kısırlaştırıp ertesi gün sokağa bırakıyorlar. Birçok hayvan bu şekilde ormana bırakılıyor ve burada ölüyorlar. Hiçbir şekilde biz sesimizi duyuramadık. Artık umarım bu olaydan sonra belediyeler iyileşme sürecini tamamlamadan kısırlaştırılmış köpekleri ormana ya da sokağa bırakmaz" diye konuştu.

ESENYURT'TA KISIRLAŞTIRILDIKTAN SONRA SOKAĞA BIRAKILDIĞI İÇİN ÖLEN KÖPEK
ESENYURT'TA KISIRLAŞTIRILDIKTAN SONRA SOKAĞA BIRAKILDIĞI İÇİN ÖLEN KÖPEK
ESENYURT'TA KISIRLAŞTIRILDIKTAN SONRA SOKAĞA BIRAKILDIĞI İÇİN ÖLEN KÖPEK
ESENYURT'TA KISIRLAŞTIRILDIKTAN SONRA SOKAĞA BIRAKILDIĞI İÇİN ÖLEN KÖPEK

istanbul büyükşehir belediyesi, Esenyurt, İstanbul, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA KISIRLAŞTIRILDIKTAN SONRA SOKAĞA BIRAKILDIĞI İÇİN ÖLEN KÖPEK - Son Dakika


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