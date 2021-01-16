Esenyurt'ta kısıtlama günü şoke eden olay...Dışı çiğköfteci, içi berber - Son Dakika

Esenyurt'ta kısıtlama günü şoke eden olay...Dışı çiğköfteci, içi berber

16.01.2021 15:14

Esenyurt'ta kısıtlama günü şoke eden olay...Dışı çiğköfteci, içi berber Esenyurt'ta kısıtlama günü kepengi kapalı olan berber dükkanı, yan dükkanda bulunan çiğköfteciden açtığı kapıyla içeriye müşteri aldı.

Esenyurt'ta kısıtlama günü şoke eden olay...Dışı çiğköfteci, içi berber

İSTANBUL - Esenyurt'ta kısıtlama günü kepengi kapalı olan berber dükkanı, yan dükkanda bulunan çiğköfteciden açtığı kapıyla içeriye müşteri aldı. Berber dükkanına gelen polis ekipleri, 4 kişi hakkında kurallara uymamaktan toplam 13 bin 876'şar lira para cezası tutanağı düzenledi. İşyerleri mühürlenirken berber, "Dükkan zaten kapalı bak açık mı?" dedi.

Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlaması günü kepengi kapalı olan berber dükkanın açık olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Berber dükkanın yandaki çiğköfteciden müşteri aldığı öğrenildi. Polis ekipleri çiğköftecinin içindeki kapıdan içeri girdiklerinin berberin çalışır vaziyette olduğunu ve içeride 4 müşteriye işlem yapıldığı tespit etti. Ayrıca iki dükkanın tek ruhsata sahip olduğu öğrenildi. İşletmeler zabıta ekiplerince mühürlendi.

Bahanesi pes dedirtti

Kısıtlama günü yasak olduğu halde içeriye müşteri alıp hizmet veren berber ise, "Dükkan zaten kapalı bak açık mı? Biz zaten mecburen kapatıyoruz. Cuma günü olan müşteri alıyorum. Bende bir kişiyi tıraş edeyim dedim. Siz çalışıyorsanız biz de çalışıyoruz. Sizde benim kadar kira verseniz" dedi.

Esenyurt'ta kısıtlama günü şoke eden olay...Dışı çiğköfteci, içi berber
Esenyurt'ta kısıtlama günü şoke eden olay...Dışı çiğköfteci, içi berber
Esenyurt'ta kısıtlama günü şoke eden olay...Dışı çiğköfteci, içi berber
Esenyurt'ta kısıtlama günü şoke eden olay...Dışı çiğköfteci, içi berber

Para Cezası, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta kısıtlama günü şoke eden olay...Dışı çiğköfteci, içi berber - Son Dakika


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