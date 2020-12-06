Esenyurt'ta kısıtlamada polisten örnek davranış - Son Dakika

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu günde sokak hayvanlarını unutmadı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması, Türkiye genelinde devam ediyor. Kısıtlamanın uygulandığı bugünde, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri örnek bir davranış sergiledi. Ekipler, yanlarında gezdirdikleri mama ile sokaktaki köpekleri besledi. - İSTANBUL