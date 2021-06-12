Esenyurt'ta kısıtlamasız cumartesi gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Esenyurt'ta kısıtlamasız cumartesi gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İSTANBUL - Esenyurt'ta koronavirüs vaka sayılarının düşmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci cumartesi gününde trafik yoğunluğu yaşandı.
Tam kapanma dönemi sonrası sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ikinci cumartesi gününde Esenyurt'ta trafikte yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluğu yer yer yüzde 65 seviyelerine çıkarken, yoğunluk havadan drone ile görüntülendi.
Kaynak: İHA
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