Esenyurt'ta kıyafet seçer gibi yaptılar; kadının çantasından parayı böyle çaldılar - Son Dakika

ESENYURT'ta mağazada giysi bakan kadının çantasından 16 bin lira çalan Suriyeli 2 kadın yakalandı. Şüpheliler, adli makamlarca serbest bırakılırken, hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Olay, 30 Mart tarihinde Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan alışveriş merkezinde gerçekleşti. İddiaya göre, Suriye uyruklu şüpheliler Kaousar A.(43) ve Hüsna İ.(19), alışveriş merkezinde bulunan bir giyim dükkanına girdi. İçeride bulunan Eman A.(44)'yı kendilerine hedef alan ikili, kıyafet seçiyor gibi yaparak bir süre zaman geçirdi. Şüphelilerden Kaousar A., Eman A.'nın yanına yaklaşarak el çabukluğu ile çantasının içerisinden 16 bin TL'yi aldı. İkili, parayı aldıktan sonrasında hızla olay yerinden uzaklaştı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Eman A., çantasındaki parayı bulamayınca işyerinde bulunan güvenlik kameralarını izledi. Parasının çalındığını anlayan Eman A., en yakın polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca, Hüsna İ.'nin çeşitli hırsızlık suçlarından 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADAÖte yandan, hırsızlık anları işyerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin kıyafet deneyerek vakit geçirdiği, şüphelilerden Kaousar A.'nın saniyeler sonrasında Eman A.'nın çantasından para aldığı yer aldı.



- İstanbul