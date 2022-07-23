Esenyurt'ta kız alıp verme nedeniyle iki aile arasında silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta kız alıp verme nedeniyle iki aile arasında silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

23.07.2022 19:48
Esenyurt'ta kız alıp verme nedeniyle iki aile arasında silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Esenyurt'ta spotçuluk yapan iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzenden çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta spotçuluk yapan iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzenden çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ekip sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar yaralının birinin önüne yatakla set kurarak vatandaşlara göstermemeye çalışması dikkat çekti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi 1462 Sokak içerisinde yaşandı. İddiaya göre, ikinci el eşya alım satımı yapan (spotçuluk) iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya aile üyeleri de karışınca ortalık savaş alınan döndü. Taraflar birbirlerine silahla ateş ettiği kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralıyı sağlıkçılar gelene kadar göstermemek için önüne yatak koydular

Olayın yatışması üzerine çevredeki vatandaşlar, yaralının bir tanesinin vatandaşlara göstermemek için önüne yatakla adeta set kurdu. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise sokak içerisinde güvenlik önlemi alırken, olaya karışan tarafların yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta kız alıp verme nedeniyle iki aile arasında silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta kız alıp verme nedeniyle iki aile arasında silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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