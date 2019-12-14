ESENYURT'TA KIZ KAÇIRMA İDDİASI SONRASI YAŞANAN KAVGA KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA KIZ KAÇIRMA İDDİASI SONRASI YAŞANAN KAVGA KAMERADA - Son Dakika

ESENYURT'TA KIZ KAÇIRMA İDDİASI SONRASI YAŞANAN KAVGA KAMERADA

7 saat önce

Veysel TİMDU / ESENYURT'ta, iki Suriyeli aile arasında kız kaçırma iddiası üzerine kavga çıktı.

ESENYURT'TA KIZ KAÇIRMA İDDİASI SONRASI YAŞANAN KAVGA KAMERADA, System.String[]

Veysel TİMDU/ ESENYURT'ta, iki Suriyeli aile arasında kız kaçırma iddiası üzerine kavga çıktı. Genç kızın ailesi, kızlarını kaçırdıklarını iddia ettikleri aileye ait spotçu dükkanına saldırarak eşyaları parçaladı. Kavga sürerken kaçırılmadığı ortaya çıkan genç kızın ailesi, diğer aileden özür dileyerek zararı karşılayacakları sözünü verince kavga tatlıya bağlandı. Kavga anlar ise güvenlik kameraların yansıdı.

Olay, Salı günü saat 20.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli aile, evde görmedikleri kızlarının kaçırılmış olduğunu düşünerek, sorumlu tuttukları aynı mahallede spotçu dükkanı işleten Suriyeli aileye saldırdı. İki aile arasındaki kavga büyüdü. Kızlarının kaçırıldığını düşünen aile, spotçu dükkanındaki eşyaları da parçaladı. Kavga sürerken genç kızın kaçırılmadığı haberi geldi. Bunun üzerine saldıran aile diğer aileden özür dileyerek, zararı karşılayacakları sözünü verince kavga tatlıya bağladı. Kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, iki ailenin aralarında uzlaştıklarını görünce olay yerinden ayrıldı.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kalabalık bir grubun dükkana gelip içeridekilerle kavga ettikleri ve eşyalara zarar verdikleri görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kalabalık grubun koşarak gelmesi

-Dükkana girerek içerdekilere ve eşyalara saldırması

(AKTÜEL)

-Kalabalık grup

-Polis ekipleri

-Yaşanan hareketlilik

-Genle ve detaylar


Esenyurt, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:35 Kaynak: DHA
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