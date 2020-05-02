Esenyurt'ta kız öğrenci yurdunun çatısında yangın (1) - Son Dakika
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Esenyurt'ta kız öğrenci yurdunun çatısında yangın (1)
6 saat önce
Ali ABLAY ERSAN SAN/ ESENYURT'ta bulunan kız öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı.
Ali ABLAY ERSAN SAN/ ESENYURT'ta bulunan kız öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, yurdun boş olduğu öğrenildi.
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2.05.2020 20:55:23. #1.13#
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