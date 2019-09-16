Esenyurt'ta koca dehşeti: Tartıştığı karısını ve kayınvalidesini defalarca bıçakladı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bir kişi tartıştığı eşi ile kayınvalidesini bıçakladı. Olayın ardından polisi arayarak teslim olan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; olay dün sabah saat 07.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi 1452 Sokak'ta bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre; Güllü G. ile Abdulkafur G. çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıka tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmaya kendileri ile birlikte kalan Güllü G.'nin annesi Fikriye Ş.' de katılınca Abdulkafur G. mutfaktan aldığı bıçakla önce karısı Güllü G.'yi 10 yerinden bıçakladı. Ardından aynı bıçakla kayınvalidesi Fikriye Ş.'yi de yaralayan Abdulkafur G. evlerinin karşısındaki markete giderek marketçiden aldığı telefonla polisi arayarak kendini ihbar etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine ve boğazına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Güllü G. yerde yatarken annesi can havliyle pencereyi açarak kanlı ellerini duvara vurarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kadın olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan Abdulkafur G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan durumu ağır olan Güllü G., Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde bulunduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.