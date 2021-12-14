Esenyurt'ta kolon arasında mahsur kalan yavru kedileri belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Esenyurt'ta, 75. Yıl Parkı girişinde sütun ile dış cephe kaplaması arasında mahsur kalan iki kedi, Esenyurt Belediyesi ve İBB İtfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesiyle kurtarıldı.

Yenikent Mahallesi 75. Yıl Parkı girişinde sütun ile dış cephe kaplaması arasında mahsur kalan iki kedi Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İBB İtfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Vatandaşların ihbar etmesiyle kedileri sıkıştıkları yerden kurtarmak için olay yerine intikal eden ekipler, mekanik cephe kaplamalarını keserek can dostlarımızı sıkıştıkları yerden kurtardı. Kedilerin sağlık durumu hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Müdürlüğü Şefi Muhammet Ensari Yolcu, "İki kedimizi kurtardık. Sağlık durumları iyi. Aynı zamanda bu parkımızın içine kedi kulübesi bıraktık ve beslenme alanı oluşturduk" dedi. - İSTANBUL