Esenyurt'ta kolonları çatlayan 5 katlı bina tahliye edildi
1 saat önce
ESENYURT'ta ana kolonları çatlayan 5 katlı bina boşaltıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:09 Kaynak: DHA
ESENYURT'ta ana kolonları çatlayan 5 katlı bina boşaltıldı. Elektrik, su ve doğalgazı kesilen bina tahliye edilerek mühürlendi.
İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğündeki deprem depremin etkisiyle Esenyurt Turgut Özal Mahallesi 66. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın ana kolonları çatladı. Bina arka tarafa doğru yatarken, bina sakinleri tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipleri binanın elektrik, su ve doğalgazını kesti. Bina tahliye edilerek mühürlendi.
- İstanbul
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