Esenyurt'ta komşu kavgasının detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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Esenyurt'ta komşu kavgasının detayları ortaya çıktı

28.08.2022 19:15
Esenyurt'ta komşu kavgasının detayları ortaya çıktı

Esenyurt'ta komşular arasında çıkan silahlı kavganın detayları ortaya çıktı.

Esenyurt'ta komşular arasında çıkan silahlı kavganın detayları ortaya çıktı. Kavgada 3 kişinin yaralandığı ve gözaltına alınan 1 kişinin hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi.

Esenyurt Örnek Mahallesi'nde 24 Ağustos günü yaşanan olayda komşular arasında küfür etme meselesi yüzünden kavga çıkmış, taraflar birbirlerine silah ve sopalarla saldırmıştı. Yaşanan kavganın detayları ortaya çıktı. Kavgada A.E., M.R.K. ve E.D. isimli 3 şahsın yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kavgaya karışan bir grubun olaydan önce içerisinde bulunduğu kıraathanenin ruhsatsız olduğu ve içeride yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan M.D. isimli şahsın ise çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi. Olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Esenyurt, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta komşu kavgasının detayları ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta komşu kavgasının detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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