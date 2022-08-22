İstanbul'da kadınların kavgasına erkekler de müdahil olunca silahlar patladı - Son Dakika
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İstanbul'da kadınların kavgasına erkekler de müdahil olunca silahlar patladı

22.08.2022 10:42

Esenyurt'ta aynı apartmanda yaşayan iki kadının kavgasına erkekler de dahil olunca ortalık karıştı. Kavga eden kadınlardan birinin yakının ateşlediği silah nedeniyle 1 kişi yaralandı. Yaşanan kavga anlarıysa çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dün saat 17.00 sıralarında İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde aynı apartmanda yaşayan Gülbeyaz K. ve Melike Ö. İsimli iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

ERKEKLER DAHİL OLUNCA SİLAHLAR PATLADI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, erkeklerin de olaya karışmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Dakikalarca süren olayda taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, Gülbeyaz K. isimli kadının akrabası, Eldin E. isimli şahsı silahla yaralayarak kayıplara karıştı.

POLİS GELİNCE SAKİNLEŞTİLER

Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafları sakinleştirirken, kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kadınların kavgasına erkekler de dâhil oldu, ortalık savaş alanına döndü
Kadınların kavgasına erkekler de dâhil oldu, ortalık savaş alanına döndü
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Kadınların kavgasına erkekler de dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü Kadınların kavgasına erkekler de dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da tabure, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kamerada İstanbul'da tabure, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kamerada
Kaynak: İHA

Esenyurt, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kadınların kavgasına erkekler de müdahil olunca silahlar patladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kadınların kavgasına erkekler de müdahil olunca silahlar patladı - Son Dakika
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