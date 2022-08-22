İstanbul'da kadınların kavgasına erkekler de müdahil olunca silahlar patladı

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Dün saat 17.00 sıralarında İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde aynı apartmanda yaşayan Gülbeyaz K. ve Melike Ö. İsimli iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

ERKEKLER DAHİL OLUNCA SİLAHLAR PATLADI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, erkeklerin de olaya karışmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Dakikalarca süren olayda taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, Gülbeyaz K. isimli kadının akrabası, Eldin E. isimli şahsı silahla yaralayarak kayıplara karıştı.

POLİS GELİNCE SAKİNLEŞTİLER

Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafları sakinleştirirken, kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.