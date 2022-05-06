Esenyurt'ta, komşusunun kedisini boş arsaya bıraktıkları söylenen çift kendini savundu - Son Dakika

ESENYURT'ta, evine pislediğini iddia ettiği komşusunun kedisini Büyükçekmece'de bir arsaya bıraktığı iddia edilen karı kocadan Sümeyye Taşdelen kendini savundu. Taşdelen, yaptıklarından pişman olduğunu söylerken, "Tekme ile kapıya vurdular. Çocuğum titredi ve konuşma zorluğu yaşadı. Ağlamaya başladı" dedi.

Olay, 24 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, sitede yaşayan bir kadının 9 yıldır baktığı Minnoş isimli kedisi site bahçesine çıktıktan bir süre sonra kayboldu. Kedisinin eve dönmemesi üzerine kadın, komşusu ile beraber siteye ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda, yan bloğunda oturan İsmail Taşkale'nin, 'Minnoş'u evine soktuğunu ve daha sonra da bir kafes ile dışarı çıktığını gördü. Bunun üzerine kadın, komşusunun kapısına gitti. Taşkale, kediyi almadığını inkar ederek kadını kapısından kovdu. Bunun üzerine kadın polis merkezine giderek komşusundan şikayetçi oldu. Kediyi alıp, boş bir arsaya bıraktığı iddia edilen Taşkale'nin, Minnoş'u eve aldığı ve elinde örtülü bir kafesle apartmandan çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan Minnoş'un kaybolduktan sonra balkonunun önüne gelen kedi sahibi ve arkadaşları ile Taşkale çifti arasındaki tartışma anları cep telefonu kamerasın yansıdı.

"HALIMA, MUTFAĞIMA KADAR GELİP PİSLİYORDU"

Eşi ve kendisi hakkında yöneltilen iddialara cevap veren Sümeyye Taşkale, "Başımıza gelen olay bir sorumsuzluk örneğidir. Bu olay yaklaşık 3 aydır süre gelmekte. 5 aydır biz bu evde ikamet etmekteyiz. 3 aydır da biz bu kedi sorununu tartışıyoruz. Kedi, sürekli olarak evime gelip tuvaletini yapıyor. Halıma, mutfağıma kadar gelip pisliyordu. 'Tuvaletini duvara yapıyordu' demişler. Bu ibare yanlış. Öyle olsa beni ilgilendirmezdi. Sonunda kedinin sorumluluğunu Gül Cumali aldı. Kedinin pisliklerini temizleyeceğini söyleyerek, ses çıkarmamam gerektiğini söyledi. Ben de haber veriyordum. 3 gün sonra geliyordu. Yaptığı temizlik de kötüydü. Her taraf pislik içinde kalıyordu" dedi.

"ÇOCUĞUM TİTREDİ VE KONUŞMA ZORLUĞU YAŞADI"Olay sonrası kapılarının tekmelendiğini ve çocuklarının zor anlar yaşadığını söyleyen Taşkale, "Olay yaşandıktan sonra kapımıza geldiler. Tekmelediler, hatta şu an tekme izlerini de sizlere gösterebilirim. Kapımı yumrukladılar. O gün çocuğum kapının önündeydi. Tekme ile kapıya vurdular. Çocuğum titredi ve konuşma zorluğu yaşadı. Ağlamaya başladı. Bunun üzerine olaylar gelişti. Onlar değil biz şikayette bulunduk. Polis bizim şikayetimiz üzerine geldi" şeklinde konuştu.

"KEDİNİN TASMASI YOKTU"Ayrıca yaptığı olaydan pişmanlık duyduğunu da belirten kadın, "Kendisi evinde 14 tane kedi bakıyor. Kedinin tasması yoktu. Kedinin çipi de yoktu. Ben bu kedinin sahipli olup, olmadığını nereden bilebilirim. Kedinin alnında, 'Ben bu hanımefendinin kedisiyim yazmıyordu'. Ben buna rağmen yaptığım şeyden çok pişmanım. Kadının zaten durumunun çok kötü olduğunu gördüm. Bir akşam önce çardağımızda oturup Gül Hanımla bu konuyu görüştük. Kendisi gelmek istemedi. O sürekli beni tehdit ediyordu. Bir öncesinde de ben onu tehdit ettim. Site yönetmeliğine göre kedi bakmak yasak. Bizi 'Eşin öğretmen. Mesleğinden attıracağız' diyerek tehdit ediyordu. Aile içi huzurumuzu bozmaya yönelik konuşmalar yapıyordu" ifadelerini kullandı.

