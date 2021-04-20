Esenyurt'ta konteynerde uyuşturucu kullanırken yakalandılar - Son Dakika

ESENYURT'taki lüks bir sitenin önündeki konteynerde uyuşturucu kullandıkları belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

Piri Reis Mahallesi'ndeki Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan lüks bir sitenin önündeki konteynerde önceki gün iki kişinin uyuşturucu madde kullandığını gören site sakinleri polisi aradı. Gelen polisler, 52 ve 60 yaşındaki iki kişinin üzerinde 2 gram eroin buldu. Gözaltına alınan iki şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Kimlikleri açıklanmayan şüpheliler, işlemlerin tamamlanabilmesi için Kıraç Polis Merkezi'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.