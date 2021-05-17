Son dakika... Esenyurtta kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü: Otomobil önce manava sonra restorana girdi - Son Dakika

Esenyurtta kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü: Otomobil önce manava sonra restorana girdi

-Esenyurt'ta kontrolünü kaybeden otomobil önce manava sonra restorana girdi

İSTANBUL - Esenyurt'ta gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önce bir manava ardından restorana girdi. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 02: 30 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, ehliyetsiz bir sürücünün yönetimindeki 34 FE 2096 plakalı otomobili ile seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek önce cadde üstündeki bir manava ardından ise savrularak bir restorana girdi. Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına dönerken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sırasında restoran ve manavda kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.

Kaza sonrası konuşan manav sahibi Murat Emektar,

"Akşam saat 02: 30 sıralarında komşularım telefon etti. Telefon geldiğinde dükkanımın manav reyonunun komple kepenkleri kırık ve yan taraftaki lokantaya arabanın girdiğini gördük. Tabi telefon gelince baktık ki yaralı arkadaş yerde yatıyordu. Biz de ne olduğunu anlamadık. Biz yaralı olarak bir kişi gördük. Memur beyler ehliyetsiz olduğunu söyledi. Bizim dükkanın önünde yaklaşık 20-30 metre bir fren iziyle kaldırıma vuruyor, vurduktan sonra bizim dükkanın önündeki bariyere vurduktan sonra dükkana vuruyor ve daha sonra lokantaya giriyor. Sürücü yerdeyken yaralıydı ama hastanedeki durumu bilmiyoruz. Sadece yerde yattığını gördük" diye konuştu.

Otomobilin kiralık olduğu ortaya çıktı

Polis ekiplerinin incelemeleri sonrası kazaya karışan otomobilin kiralık olduğu ortaya çıktı.

Kaza sonrası manav ve restoranda büyük hasar oluşurken kazaya karışan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası trafik ekipleri ve vatandaşların uzun uğraşları sonrası otomobil bulunduğu yerden çıkartılarak çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.