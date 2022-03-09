Esenyurt'ta köprüden atlayan erkek şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Esenyurt'ta köprüden atlayan erkek şahıs hayatını kaybetti

09.03.2022 02:16

Esenyurt'ta köprüden atlayan erkek şahıs hayatını kaybetti Esenyurt'ta Avcılar-Haramidere bağlantı yolundaki köprüden yola atlayan erkek şahıs hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta köprüden atlayan erkek şahıs hayatını kaybetti

İSTANBUL - Esenyurt'ta Avcılar-Haramidere bağlantı yolundaki köprüden yola atlayan erkek şahıs hayatını kaybetti. Ölen kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay saat 23.30'da Esenyurt Süleymaniye Mahallesi Balıkyolu Köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Rojad Yürek, bilinmeyen bir sebeple Balıkyolu Köprüsünden Avcılar Haramidere bağlantı yoluna atladı. Bağlantı yoluna düşen Rojad Yürek'in üzerinden 5 araç geçti.

Ölen kişinin cansız bedeni 200 metre sürüklendi

Ölen kişinin cansız bedenini yol üstünde görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede önlem alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Rojad Yürek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, Balıkyolu Köprüsü'nde ve Yürek'in düştüğü yolda uzun süre inceleme gerçekleştirdi.

Cansız beden otopsi için hastaneye kaldırıldı

Yapılan incelemenin ardından Rojad Yürek'in cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin üzerinden geçen araç sürücüleri, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından TEM Otoyolu Avcılar - Haramidere bağlantı yolunda trafik normale döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Esenyurt'ta köprüden atlayan erkek şahıs hayatını kaybetti
Esenyurt'ta köprüden atlayan erkek şahıs hayatını kaybetti
Esenyurt'ta köprüden atlayan erkek şahıs hayatını kaybetti
Esenyurt'ta köprüden atlayan erkek şahıs hayatını kaybetti
Esenyurt'ta köprüden atlayan erkek şahıs hayatını kaybetti
Esenyurt'ta köprüden atlayan erkek şahıs hayatını kaybetti
Esenyurt'ta köprüden atlayan erkek şahıs hayatını kaybetti
Esenyurt'ta köprüden atlayan erkek şahıs hayatını kaybetti
Esenyurt'ta köprüden atlayan erkek şahıs hayatını kaybetti

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Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, hayatını kaybetti Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, hayatını kaybetti Son dakika haberleri: Esenyurt'ta araç park etme kavgası kamerada Son dakika haberleri: Esenyurt'ta araç park etme kavgası kamerada

Süleymaniye Mahallesi, TEM Otoyolu, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta köprüden atlayan erkek şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta köprüden atlayan erkek şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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