Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta korku dolu anlar
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta korku dolu anlar

Esenyurt'ta korku dolu anlar

6 saat önce

Esenyurt'ta farklı sokaklarda bulunan 5 katılı iki binanın çatı katında yangın çıktı.

Esenyurt'ta korku dolu anlar, System.String[]

Esenyurt'ta farklı sokaklarda bulunan 5 katılı iki binanın çatı katında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti.


Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde 1007. Sokak ve 1033. Sokak'ta bulunan 5 katlı iki binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aynı zamanlarda çıkan çatı yangınlarını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri iki binanın da çatı katındaki yangına müdahale etti. Yangınlar kısa sürede kontrol altına alınırken, mahallelerde büyük panik yaşandı. İki binada da maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ambulansı görüp olay yerine koşunca, yakınlarının cansız bedeniyle karşılaştılar
Kayıp ilanı verilen kişinin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu 15 metrelik su kuyusuna düşen adam yaşadıklarını anlattı: Öleceğimi sandım Tazminatını ödemeden işine son verdiği işçisinin başını yardı! Kanlar içinde kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 03:18:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta korku dolu anlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]