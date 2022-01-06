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Esenyurt'ta korku dolu anlar kamerada - Son Dakika

Esenyurt'ta korku dolu anlar kamerada

06.01.2022 11:21

Esenyurt'ta korku dolu anlar kamerada Direksiyon hakimiyetini kaybedip önce yayaya çarptı sonra iş yerine girdi Feci kaza güvenlik kamerasında Esenyurt'ta bir cadde üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce öndeki arabaya çarpıp daha sonra kaldırım üzerinde telefonla konuşan...

Esenyurt'ta korku dolu anlar kamerada

Direksiyon hakimiyetini kaybedip önce yayaya çarptı sonra iş yerine girdi

Feci kaza güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir cadde üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce öndeki arabaya çarpıp daha sonra kaldırım üzerinde telefonla konuşan şahsı altına alıp iş yerinin demir kapısına daldı. Sürücü ve yaya ağır yaralanırken, yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam 20: 00 saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce öndeki arabaya çarpıp daha sonra kaldırım üzerinde telefonla konuşan bir adama çarptı. Hızını alamayan sürücü, bir iş yerinin demir kapısına çarparak durabildi. Olayda, araç sürücüsü ve kaldırımda telefonla konuşan şahıs ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından iki şahıs çevre hastanelere kaldırıldı. İş yerinin demir kapısı da yerinden sökülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta korku dolu anlar kamerada
Esenyurt'ta korku dolu anlar kamerada
Esenyurt'ta korku dolu anlar kamerada

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Esenyurt, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta korku dolu anlar kamerada - Son Dakika


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