Burada bir süre bağırıp tehditler savuran adam, daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfek ile havaya ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken, şüpheli plakasız bir araçla olay yerinden kaçtı.

Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sosyal medyadan annesine küfredildiği iddia eden adam pompalı tüfekle ateş açtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.