Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sosyal medyadan annesine küfredildiği iddia eden adam pompalı tüfekle ateş açtı - Son Dakika
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Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sosyal medyadan annesine küfredildiği iddia eden adam pompalı tüfekle ateş açtı

29.06.2022 10:50
Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sosyal medyadan annesine küfredildiği iddia eden adam pompalı tüfekle ateş açtı

Esenyurt'ta bir adam, annesine sosyal medya üzerinden küfür ettiğini iddia ettiği kişinin evinin önüne gelerek pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Çevredekileri korkutan olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi üzerinde yaşanan olayda bir kişi, annesine sosyal medya üzerinden küfrettiğini iddia ettiği kişinin evinin önüne geldi.

POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Burada bir süre bağırıp tehditler savuran adam, daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfek ile havaya ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken, şüpheli plakasız bir araçla olay yerinden kaçtı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri, saldırganı kısa bir sürede yakaladı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sosyal medyadan annesine küfredildiği iddia eden adam pompalı tüfekle ateş açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sosyal medyadan annesine küfredildiği iddia eden adam pompalı tüfekle ateş açtı - Son Dakika
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