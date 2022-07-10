ESENYURT'TA KORKU DOLU ANLARI ANLATTI: ÇOCUKLARIMIN CANINI ZOR KURTARDIM - Son Dakika
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ESENYURT'TA KORKU DOLU ANLARI ANLATTI: ÇOCUKLARIMIN CANINI ZOR KURTARDIM

10.07.2022 18:49
ESENYURT'TA KORKU DOLU ANLARI ANLATTI: ÇOCUKLARIMIN CANINI ZOR KURTARDIM

ESENYURT'ta selde evini su basan Önder Ocak, 'Her şey 3 dakika içerisinde oldu.

ESENYURT'ta selde evini su basan Önder Ocak, 'Her şey 3 dakika içerisinde oldu. Çocuklarımın canını zor kurtardım" dedi.

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün gece başlayan yağmur yağışıyla birlikte mahalleden geçen Haramidere taştı. Derenin taşmasıyla birlikte mahalledeki bodrum katlar başta olmak üzere çok sayıda ev sular altında kaldı. Selden en çok zarar gören sokak ise 2 yıl önce de selin vurduğu 1272. Sokak oldu. Sokaktaki evlere dolan su insan boyunu aşarken, havanın aydınlanmasıyla birlikte suların tahliye edilmesi için çalışmalar başladı. Evlerini su basanlar ise görevlilerin suları çekmesinin ardından içeri girerek özel eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Sel sırasında 2 çocuğu ve eşiyle birlikte bodrum kattaki evinde uyuyan Önder Ocak, her şeyin 3 dakika içinde yaşandığını, canlarını zor kurtardıklarını kaydetti. Ocak, 'Saat 07.00'den beri su çekiyoruz hala boşaltamadık. Evi aldığımda burada daha önce sel olduğunu bilmiyordum. Bana sadece dize kadar su olduğunu söylemişlerdi. Bunun için de tedbirimi almıştım. Evimin değeri 500 bin lira. Benim evimdeki su tavan boyuna kadar doluydu. İçerideki eşyalar gitti. Ancak canımızı kurtarabildik. Her şey 3 dakika içinde gerçekleşti. Derenin taştığını görünce çocukları alıp yukarı çıktım zaten hemen evi su bastı. Geceyi iş arkadaşımın evinde geçirdik" dedi.

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Kaynak: DHA

Pınar Mahallesi, Esenyurt, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA KORKU DOLU ANLARI ANLATTI: ÇOCUKLARIMIN CANINI ZOR KURTARDIM - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA KORKU DOLU ANLARI ANLATTI: ÇOCUKLARIMIN CANINI ZOR KURTARDIM - Son Dakika
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